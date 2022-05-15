Милнер: я никогда не смотрю матчи «Манчестер Сити» — пустая трата энергии

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер заявил, что не смотрит матчи своего бывшего клуба «Манчестер Сити».

«Я никогда, никогда не смотрю их игры. То же самое было, когда я был в «Манчестер Сити», и всё приближалось к финалу. Ты сидишь, такой напряжённый, надеешься – пустая трата энергии. Я ничего не могу с этим поделать», — цитирует Милнера The Athletic.

36-летний полузащитник выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2015 год. В текущем сезоне за «Ливерпуль» Милнер принял участие в 37 матчах и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается подписать новый контракт с англичанином. Текущее соглашение Милнера истекает в конце сезона.Джеймс стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента.