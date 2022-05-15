Директор «Баварии»: Левандовски не хочет принимать наше предложение о продлении контракта

Директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил желание нападающего Роберта Левандовского уйти из команды.

«Я разговаривал с Робертом. Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы попробовать что-то новое. Но наша позиция не изменилась. У него контракт до 30 июня 2023 года», — цитирует Салихамиджича Bayern&Germany.

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал шесть результативных передач.