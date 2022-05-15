«Монако» продлил победную серию до девяти матчей. Команда вышла на второе место в Лиге 1

В Монако на стадионе «Луи II» накануне состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» одержал волевую победу над «Брестом» со счётом 4:2, уступая в два мяча к концу первого тайма.
Эта победа для «Монако» стала девятой кряду в чемпионате Франции. Удачная серия команды началась с сенсационной победы над «Пари Сен-Жермен» 20 марта со счётом 3:0. Благодаря этой внушительной серии выигранных матчей команда поднялась на второе место в Лиге 1, сравнявшись по очкам с «Марселем» (68).
В заключительном туре «Монако» проведёт выездной матч с «Лансом», а «Марсель» примет «Страсбур».
Напомним, в январе «Монако» возглавил Филипп Клеман, ранее работавший с «Брюгге». С 47-летним специалистом подписан контракт до 30 июня 2024 года. К моменту его прихода «монегаски» занимали лишь шестое место в чемпионате Франции, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
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