Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» продлил победную серию до девяти матчей. Команда вышла на второе место в Лиге 1

«Монако» продлил победную серию до девяти матчей. Команда вышла на второе место в Лиге 1
Комментарии

В Монако на стадионе «Луи II» накануне состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» одержал волевую победу над «Брестом» со счётом 4:2, уступая в два мяча к концу первого тайма.

Эта победа для «Монако» стала девятой кряду в чемпионате Франции. Удачная серия команды началась с сенсационной победы над «Пари Сен-Жермен» 20 марта со счётом 3:0. Благодаря этой внушительной серии выигранных матчей команда поднялась на второе место в Лиге 1, сравнявшись по очкам с «Марселем» (68).

В заключительном туре «Монако» проведёт выездной матч с «Лансом», а «Марсель» примет «Страсбур».

Турнирная таблица чемпионата Франции по футболу.

Напомним, в январе «Монако» возглавил Филипп Клеман, ранее работавший с «Брюгге». С 47-летним специалистом подписан контракт до 30 июня 2024 года. К моменту его прихода «монегаски» занимали лишь шестое место в чемпионате Франции, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

Самый неудобный соперник Семака. Что ждать Головину от нового тренера «Монако»? Самый неудобный соперник Семака. Что ждать Головину от нового тренера «Монако»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022