Почеттино — о победе над «Монпелье»: было важно доказать статус «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды над «Монпелье» (4:0) в рамках 37-го тура чемпионата Франции.
«Это было настоящее удовольствие, очень хорошее выступление. Мы отлично начали игру и продолжали хорошо играть. Было важно доказать наш статус в этом матче. «ПСЖ» заслужил этот титул. Важно завершить этот сезон как можно лучше, не менее важно закончить с хорошим настроением для будущего клуба», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.
«ПСЖ» обеспечил себе первое место во французском чемпионате за несколько туров до конца. «Монпелье» занимает 13-ю позицию.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен расстаться с Почеттино после окончания сезона. За расторжение контракта аргентинский специалист получит компенсацию в размере € 15 млн. Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.
- 15 мая 2022
-
04:32
-
04:30
-
04:01
-
04:00
-
03:41
-
03:30
-
03:22
-
03:06
-
03:00
-
02:09
-
01:54
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:35
-
00:15
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49