Почеттино — о победе над «Монпелье»: было важно доказать статус «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды над «Монпелье» (4:0) в рамках 37-го тура чемпионата Франции.



«Это было настоящее удовольствие, очень хорошее выступление. Мы отлично начали игру и продолжали хорошо играть. Было важно доказать наш статус в этом матче. «ПСЖ» заслужил этот титул. Важно завершить этот сезон как можно лучше, не менее важно закончить с хорошим настроением для будущего клуба», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.



«ПСЖ» обеспечил себе первое место во французском чемпионате за несколько туров до конца. «Монпелье» занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен расстаться с Почеттино после окончания сезона. За расторжение контракта аргентинский специалист получит компенсацию в размере € 15 млн. Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.