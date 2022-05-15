Мбаппе превзошёл достижение Анри по системе «гол+пас», установленное в 2003 году

23-летний французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, отметившийся голом и двумя результативными передачами в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (4:0), сумел превзойти достижение легендарного соотечественника – Тьерри Анри.
Как отмечает PokerStars Sports FR в «Твиттере», Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и сборной. Это лучший результат среди французских игроков в XXI веке. Он превзошёл результат Тьерри Анри в сезона-2002/2003 (68).
Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе.
Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан выйдет на рынок свободных агентов.
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