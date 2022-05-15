Диего Симеоне подтвердил, что Луис Суарес уйдёт из «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий Луис Суарес покинет клуб в конце сезона.
«Я говорил с Луисом в ноябре. Это был долгий, жёсткий, но честный разговор. Обе стороны говорили о том, как они видели своё будущее и настоящее. С того момента каждый из нас уважал решения друг друга. По этой причине я благодарен ему», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.
Контракт уругвайского форварда истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне Суарес провёл 43 матча за «Атлетико» во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав две передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий готов пойти на сокращение заработной платы, если получит предложение от «Барселоны».
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