Клопп: промах Мане с пенальти в финале Кубка Англии — на 50% моя вина

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении своей команды в финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти).



«То, что мы сделали, совершенно невероятно. Это 60-я игра или что-то в этом роде в нынешнем крайне напряжённом сезоне. Такое выступление действительно масштабно. Безусловно, я должен отдать должное «Челси». Что за игру продемонстрировала эта команда! Все мы знаем, что серия пенальти — это лотерея. Но мы вновь смогли её выиграть.



Промах Мане с пенальти — на 50% моя вина, потому что я должен был позволить игрокам делать то, что они считают нужным. Но я сказал Садио: «Вратарь «Челси» точно знает тебя, так что делай всё наоборот». Как часто бывает в моей жизни, я понимал, что лучше было промолчать», — приводит слова Клоппа Goal.com.