«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в защитнике «Наполи» Калиду Кулибали

«ПСЖ» по-прежнему проявляет интерес к центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, но столкнётся с конкуренцией со стороны «Барселоны» в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает Footmercato.

«ПСЖ» может приобрести сенегальского защитника этим летом. Ранее сообщалось, что парижане уже проводили переговоры с игроком прошлым летом. Сделка может стать очень вероятной в том случае, если Леонардо останется спортивным директором «ПСЖ».

Тем не менее, по информации источника, 30-летний футболист поговорил с тренером «Барселоны» Хави и некоторыми игроками клуба после матча Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» в начале года. Хави объяснил игроку, который заинтересован в переезде в Испанию, что он будет приоритетной целью для укрепления обороны «сине-гранатовых» этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Калиду Кулибали в € 45 млн. В текущем сезоне он провёл за «Наполи» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.