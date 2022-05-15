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Беллингем: «Манчестер Сити» очень повезло с Холандом

Беллингем: «Манчестер Сити» очень повезло с Холандом
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился мнением о скором переходе норвежского нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Я сказал Эрлингу, что очень рад за него. Я рад, что он может сделать следующий шаг в карьере. «Манчестер Сити» тоже очень повезло с ним. Холанд — отличный футболист и прекрасный парень. Мне будет его не хватать в команде», — приводит слова Беллингема Sky Sports.

Напомним, 10 мая «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с норвежским форвардом. Эрлинг Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

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