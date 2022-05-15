«Порту» установил рекорд чемпионата Португалии по числу набранных очков – 91

«Порту» в сезоне-2021/2022 набрал 91 очко в чемпионате Португалии. В последнем туре подопечные Сержиу Консейсау обыграли «Эшторил» со счётом 2:0 и установили новый рекорд турнира по очкам. Об этом сообщается в «твиттере» португальской команды.
Неделю назад «Порту», обыграв в гостях «Бенфику» благодаря голу на 90+4-й минуте, в 30-й раз стал чемпионом страны.
В 21-м веке наибольшее количество очков, которые зарабатывала команда по итогам сезона в чемпионате Португалии, были 88 баллов. Это удавалось «Бенфике» в сезоне-2015/2016, а также «Порту» в сезоне-2017/2018. Более 90 очков до этого не удавалось заработать ни одной команде.
По числу титулов в национальном чемпионате «Порту» уступает лишь «Бенфике». У «драконов» 30 побед в чемпионате, а у «орлов» — 37. «Спортинг» имеет 19 чемпионств в национальном первенстве в активе.
- 15 мая 2022
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