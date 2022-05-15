Тренер «Порту» Сержиу Консейсау попал в сферу интересов «ПСЖ»

Португальский специалист Сержиу Консейсау, который сейчас является главным тренером «Порту» интересен французскому «ПСЖ». Спортивный директор парижан Леонардо встречался с наставником «Порту». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, Сержиу Консейсау не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ».
Также в сообщении указывается, что «ПСЖ» интересны Йоахим Лев, Антонио Конте из «Тоттенхэма», Тьяго Мотта из «Специи», а также Зинедин Зидан. Приоритетным кандидатом называется, как раз экс-тренер «Реала», однако француз пока сомневается, что должен возглавить команду.
В контракте Сержиу Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере € 10 млн.
Неделю назад «Порту» под руководством Консейсау в 30-й раз стал чемпионом Португалии.
- 15 мая 2022
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