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Тренер «Порту» Сержиу Консейсау попал в сферу интересов «ПСЖ»

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау попал в сферу интересов «ПСЖ»
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Португальский специалист Сержиу Консейсау, который сейчас является главным тренером «Порту» интересен французскому «ПСЖ». Спортивный директор парижан Леонардо встречался с наставником «Порту». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Сержиу Консейсау не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ».

Также в сообщении указывается, что «ПСЖ» интересны Йоахим Лев, Антонио Конте из «Тоттенхэма», Тьяго Мотта из «Специи», а также Зинедин Зидан. Приоритетным кандидатом называется, как раз экс-тренер «Реала», однако француз пока сомневается, что должен возглавить команду.

В контракте Сержиу Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере € 10 млн.

Неделю назад «Порту» под руководством Консейсау в 30-й раз стал чемпионом Португалии.

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