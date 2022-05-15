Сесар Аспиликуэта: «Челси» трудно принять поражение в серии пенальти. Нам больно

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат финального матча Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:0, 5:6 — по пенальти).



«Это тяжело. Конечно, хотелось бы, чтобы результат был другим, мы разочарованы. В серии пенальти мы старались сделать всё возможное для победы, но ничего не получилось. Таков футбол. Это трудно принять, и проблему с пенальти нужно как-то решать. Мы не первый раз оказываемся не лучшей командой в этом компоненте.



Ответственность Маунта? Я тоже не реализовал свой пенальти. Мы команда, это общая ответственность. Я уверен, что Мэйсон получит ещё массу возможностей, чтобы показать свой уровень. Он ещё молод. Такие моменты — часть футбола. Нам больно», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».