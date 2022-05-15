«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Н’Голо Канте из «Челси»
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Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сделал Канте одной из приоритетных целей на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.
Контракт 31-летнего французского полузащитника с лондонским клубом истекает летом 2023 года. «Челси» и сторона игрока пока не начинали переговоры о продлении соглашения. Сам футболист, по информации источника, не исключает варианта, при котором может сменить команду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Н’Голо Канте в € 50 млн.
В этом сезоне французский полузащитник провел за «Челси» 40 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 5 результативных передач.
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