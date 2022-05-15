Рыбус оценил игру «Локомотива» против «Динамо»
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус оценил игру своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (Москва) (3:3).
«Второй тайм был лучше первого для «Локомотива». Что сказали в раздевалке? Ничего, нормально сыграли», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
За один тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Московское «Динамо» располагается на втором месте, набрав 53 балла.
В последнем туре чемпионата «Локомотив», 21 мая, сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» на своём поле примет «Сочи». «Динамо» и «Сочи» продолжают борьбу за медали РПЛ сезона-2021/2022.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
10:53
-
10:46
-
10:46
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:21
-
10:09
-
10:07
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:31
-
07:02
-
05:54
-
05:33
-
04:32
-
04:30
-
04:01
-
04:00
-
03:41
-
03:30
-
03:22
-
03:06
-
03:00
-
02:09
-
01:54
-
01:39
-
01:38
-
01:21
-
01:20
Партнерский контент