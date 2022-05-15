Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыбус оценил игру «Локомотива» против «Динамо»

Рыбус оценил игру «Локомотива» против «Динамо»
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус оценил игру своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (Москва) (3:3).

«Второй тайм был лучше первого для «Локомотива». Что сказали в раздевалке? Ничего, нормально сыграли», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

За один тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Московское «Динамо» располагается на втором месте, набрав 53 балла.

В последнем туре чемпионата «Локомотив», 21 мая, сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» на своём поле примет «Сочи». «Динамо» и «Сочи» продолжают борьбу за медали РПЛ сезона-2021/2022.

Таким и должен быть футбол без турнирной мотивации! «Локо» выдал суперкамбэк с «Динамо» Таким и должен быть футбол без турнирной мотивации! «Локо» выдал суперкамбэк с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022