Рыбус оценил игру «Локомотива» против «Динамо»

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус оценил игру своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (Москва) (3:3).

«Второй тайм был лучше первого для «Локомотива». Что сказали в раздевалке? Ничего, нормально сыграли», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

За один тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Московское «Динамо» располагается на втором месте, набрав 53 балла.

В последнем туре чемпионата «Локомотив», 21 мая, сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» на своём поле примет «Сочи». «Динамо» и «Сочи» продолжают борьбу за медали РПЛ сезона-2021/2022.