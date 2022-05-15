«Урал» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 15 мая, состоится матч «Урал» — «Рубин». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 28 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) находится на 14-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».