«Урал» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 15 мая, состоится матч «Урал» — «Рубин». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 28 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) находится на 14-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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