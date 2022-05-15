Пиоли: не думаю, что матч с «Аталантой» станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос, станет ли матч с «Аталантой» в 37-м туре Серии А последним для нападающего Златана Ибрагимовича на стадионе «Сан-Сиро».

«Я так не думаю. Надеюсь, матч с «Аталантой» не станет для Ибрагимовича последним на «Сан-Сиро». Златан — невероятный чемпион, и я сейчас говорю не только про технический аспект. Я очень уважаю его. Он достаточно умён. Думаю, ему по силам самому определиться со своим будущим», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне 40-летний шведский нападающий провёл за «Милан» 26 матчей во всех турнирах. Он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Встреча 37 тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.