Лесовой: выход в стартовом составе «Динамо» впервые за долгое время — эмоциональный момент

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:3).



«Игра была без центра поля – постоянные атаки то в одну, то в другую сторону. Приходилось очень много бегать, но играть было очень интересно. Выход в стартовом составе впервые за долгое время — очень эмоциональный момент. Я проделал большой путь от того момента, как получил травму, до этого дня. Так что день будет запоминающимся. По пятибалльной шкале поставил бы себе четвёрку, потому что были как хорошие моменты, так и не очень. Глобально я счастлив, потому что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время.



Нужно отдать должное сопернику, что они не бросили играть и периодически поддавливали нас. Не могу сказать, что мы вышли на второй тайм расслабленными, просто в футболе так бывает. Когда ведёшь после первого тайма 3:1, то кажется, что победа в кармане. Конечно, мы разочарованы итоговым результатом, но теперь нужно готовиться к следующей игре — с «Сочи». Развязка чемпионата классная. Всех болельщиков приглашаю на эту игру, чтобы они гнали нас вперёд», — приводит слова Лесового пресс-служба «Динамо».