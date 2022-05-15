Игрок «Лидса» Рафинья практически договорился по условиям личного контракта с «Барселоной»
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Нападающий «Лидса» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли в летнее трансферное окно хочет перейти в «Барселону». Стороны почти договорились по условиям личного контракта игрока. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 25-летний бразильский игрок провёл за «Лидс» 34 матча во всех турнирах. Он забил десять мячей и сделал три результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Соглашение Рафиньи с «Лидсом» предусматривает два варианта отступных: € 75 млн в случае сохранения клубом места в английской Премьер-лиге и € 25 млн при вылете в Чемпионшип.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильского полузащитника в € 45 млн.
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