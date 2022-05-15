Антонио Рюдигер: было трудно принять решение об уходе из «Челси». Я отдал команде всё

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, который покинет клуб летом, признался, что решение об уходе далось ему непросто.
«Не хочу вдаваться в подробности по поводу того, мог бы я остаться в «Челси» или нет, если бы не было санкций. Шанс был, но проблема не в санкциях. Это не односторонняя история. «Челси» был прекрасен для меня, я тоже подходил клубу. Я очень благодарен. Здесь я стал мужчиной, мои дети родились в Лондоне. «Челси» всегда будет для меня особенным клубом.
За эти пять лет случались взлёты и падения. Было много положительных моментов. Именно поэтому я ещё больше расстроен после поражения в финале Кубка Англии, потому что хотел, чтобы конец этой истории был другим. Мне было трудно принять решение об уходе. Я отдал команде всё. Теперь жду нового вызова», — приводит слова Рюдигера Football.London.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 15 мая 2022
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