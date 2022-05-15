Мане: победа «Ливерпуля» в финале Кубка Англии — заслуга Алисона

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу в финальном матче Кубка Англии с лондонским «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти).



«Думаю, победа в финале Кубка Англии — заслуга Алисона, потому что я сам не реализовал пенальти, но кого это волнует. Самое главное — победа, и мы её добились. Алисон — главный герой матча. Я рад за него, мы все счастливы и горды», — приводит слова Мане Metro.



Напомним, «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии в восьмой раз. По количеству побед в турнире мерсисайдский клуб сравнялся с лондонскими клубами «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Теперь команды делят третье место в этом списке. Чаще них победу в турнире одерживали лишь «Манчестер Юнайтед» (12 раз) и «Арсенал» (14 раз).

24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ