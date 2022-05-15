Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровск» в выездном матче ФНЛ

«Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровск» в выездном матче ФНЛ
Комментарии

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 51-й минуте встречи главный арбитр Сергей Куликов назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков. «Оренбург» прервал свою беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась четыре тура.

«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Оренбург» (73) — на 1-м месте. Если «Торпедо» обыграет «Енисей» в матче ФНЛ, который состоится сегодня, 15 мая, то московский клуб возглавит турнирную таблицу.

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Гащенков – 51' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022