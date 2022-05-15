«Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровск» в выездном матче ФНЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 51-й минуте встречи главный арбитр Сергей Куликов назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков. «Оренбург» прервал свою беспроигрышную серию в ФНЛ, которая длилась четыре тура.



«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Оренбург» (73) — на 1-м месте. Если «Торпедо» обыграет «Енисей» в матче ФНЛ, который состоится сегодня, 15 мая, то московский клуб возглавит турнирную таблицу.