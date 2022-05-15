Аксель Витсель попрощался с болельщикам дортмундской «Боруссии»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель обратился к фанатам команды с прощальной речью. Бельгийский игрок покидает немецкий клуб по окончании этого сезона.
«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял этот клуб в последние четыре года. Я завёл тут много замечательных друзей, играл с некоторыми топ-игроками, работал с отличным персоналом. Для меня большая честь заручиться поддержкой наших замечательных фанатов. Спасибо! Аксель», — написал Витсель в своих соцсетях.
За немецкий клуб полузащитник выступал с 2018 года. Всего за «шмелей» бельгийский игрок забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 144 матчах. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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