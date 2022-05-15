Канчельскис — о матче «Спартака» и «Зенита»: снова 1:7? Всё может быть!
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит», который состоится сегодня, 15 мая.
«Сегодня дерби, ничего нельзя исключать. Снова 1:7? Всё может быть! Эйфория чемпионства закончилась, но в любом случае для питерцев это престиж, игра против «Спартака». Думаю, они захотят порадовать своих болельщиков. А «Спартаку» надо играть и готовиться к финалу Кубка. Понятно, что проигрывать «Зениту» для красно-белых нехорошо. У москвичей обязательно должны быть силы для того, чтобы реабилитироваться за матч первого круга. Они же должны были выйти на пик формы к этому моменту!», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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