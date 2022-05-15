Джордже Деспотович: футбольного фарта у тульского «Арсенала» в эти полгода не было

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).
«Не получилось много чего. В первую очередь не везло, много моментов пропускали. Думаю, что все виноваты в этом. Какого-то футбольного фарта не было в эти полгода, как я считаю. Всё, что били по воротам, нам залетало. С таким количеством пропущенным голов, конечно, не можешь остаться в Премьер-Лиге.
Что касается будущего, у меня ещё два с половиной года по контракту. Посмотрим, что будет дальше. Мы пытаемся играть в футбол. Иногда это получается, иногда — нет. Многое зависит от соперника. Первый тайм с «Уфой» играли вообще хорошо, здорово. Как второй начался — не знаю, что случилось с командой. Мы вышли на замену втроём, было 10-15 минут до конца. Тренер сказал, чтобы попытались что-то сделать до конца — но играли в меньшинстве, какие-то полумоменты были, но ничего не смогли», — приводит слова Деспотовича «Молодёжная газета».
- 15 мая 2022
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