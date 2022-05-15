«Урал» — «Рубин»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кульмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильгор, Онугха, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 28 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) находится на 14-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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