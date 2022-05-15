Мюллер – о потенциальном уходе Левандовского: все в «Баварии» хотели бы, чтобы он остался

Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал заявление Роберта Левандовского о том, что он возможно сыграл свой последний матч за «рекордмайстера».

После завершения матча 34-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:2) нападающий заявил, что хочет сменить клуб.

«Посмотрим, что произойдёт. Его контракт действует до 2023 года. Это значит, что ситуация в руках «Баварии». Конечно, все бы хотели, чтобы он остался, но мы прекрасно понимаем ситуацию.

Продолжит ли Левандовски играть на топ-уровне, если не уйдёт летом? Роберт – профессионал высокого уровня. Когда ты выходишь на поле, особенно, будучи нападающим, ты хочешь сыграть хорошо», – приводит слова Мюллера Get German Football News.

В нынешнем сезоне нападающий «Баварии» в 7-й раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, повторив достижение Герда Мюллера.