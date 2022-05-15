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Колосков: если бразильцы «Зенита» будут отбывать номер, то «Спартак» их просто порвёт

Колосков: если бразильцы «Зенита» будут отбывать номер, то «Спартак» их просто порвёт
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Не преувеличивайте — матч ждут только болельщики «Спартака» и «Зенита». Действительно, интриги в чемпионате нет. «Зенит» чемпион, а «Спартак» довольствуется своим местом в середине таблицы. Из-за позорного поражения «Спартака» в первом круге — мотивации у них будет больше. Тем более, что несколько последних игр проводят на хорошем уровне. Неплохо обороняются и быстро выходят в контратаки. Такая игра приносит успехи «Спартаку».

Естественно, «Зенит» будет мотивирован сегодня. Все всегда настраиваются на «Спартак». Любая победа над красно-белыми входит в актив любой команды, в том числе и «Зенита». Я считаю, что всё будет зависеть от настроения бразильцев. Если будет в настроении, то будет замечательная и красивая игра. Если будут просто номер отбывать, то тогда «Спартак» их просто порвёт», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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