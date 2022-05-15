Экс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 лет

Бывший нападающий молодёжной и резервных команд «Барселоны», аргентинец Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине. Об этом сообщает Ole.
По информации источника, 27-летний футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. В какой-то момент машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба молодых человека погибли. Расследованием происшествия занялся прокурор Государственного министерства обвинения Касильды Хуан Пабло Баньос.
Пресс-служба «Барселоны» выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.
Ролон на протяжении профессиональной карьеры выступал за ряд клубов из Южной Америки, такие как бразильский «Сантос» и аргентинский «Арсенал» (Саранди). Последней его командой стал иракский «Аль-Дивания», который он покинул летом 2021 года.
Макси Ролон провёл семь матчей за сборную Аргентины U-20, сумел забить один гол и стать чемпионом Южной Америки U-20 в 2015 году.
Зимой 2017 года нападающий проходил просмотр в екатеринбургском «Урале».
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