Экс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 лет

Бывший нападающий молодёжной и резервных команд «Барселоны», аргентинец Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, 27-летний футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. В какой-то момент машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба молодых человека погибли. Расследованием происшествия занялся прокурор Государственного министерства обвинения Касильды Хуан Пабло Баньос.

Пресс-служба «Барселоны» выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.

Ролон на протяжении профессиональной карьеры выступал за ряд клубов из Южной Америки, такие как бразильский «Сантос» и аргентинский «Арсенал» (Саранди). Последней его командой стал иракский «Аль-Дивания», который он покинул летом 2021 года.

Макси Ролон провёл семь матчей за сборную Аргентины U-20, сумел забить один гол и стать чемпионом Южной Америки U-20 в 2015 году.

Зимой 2017 года нападающий проходил просмотр в екатеринбургском «Урале».