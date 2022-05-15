Президент «Баварии» сделал заявление о будущем Роберта Левандовского в клубе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что Роберт Левандовски целиком отработает контракт с мюнхенским клубом.

«Контракт Роберта Левандовского действует до 2023 года. До этого времени он будет играть за нас. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич делали ему предложение о продлении контракта. Очевидно, оно не было принято.

Такие игроки постоянно получают предложения от других топ-команд, здесь нет ничего нового. У нас уже был такой случай в 2019 году, когда Роберт заигрывал с мадридским «Реалом». «Бавария» знает об этой ситуации.

Сложно найти замену игроку мирового уровня. У него есть контракт, и я убеждён, что он отработает его. Его право не продлевать действующий трудовой договор. Конечно, он сможет уйти бесплатно. Как вы знаете, пришёл в «Баварию» он тоже бесплатно», – приводит слова Хайнера Sport1.