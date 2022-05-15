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Ал. Мостовой — о матче со «Спартаком»: у «Зенита» многие пребывают в чемоданном настроении

Ал. Мостовой — о матче со «Спартаком»: у «Зенита» многие пребывают в чемоданном настроении
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Трудно прогнозировать. В каком настроении приедет «Зенит», какой состав будет — сложно сказать. На кону уже ничего не стоит — разве что амбиции, и если кто-то помнит поражение 1:7. Болельщики помнят, футболисты могут не особо думать об этом. У «Спартака» сейчас подготовка к финалу Кубка, а в «Зените» у многих уже чемоданное настроение. Должны получить удовольствие от игры: бегайте, забивайте. Для меня фаворита в этой встрече нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».

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