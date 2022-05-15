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«Ювентус» готов предложить контракт Ивану Перишичу

«Ювентус» готов предложить контракт Ивану Перишичу
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб готов предложить контракт 33-летнему хорватскому футболисту. Напомним, ранее Перишич высказался по поводу возможного продления контракта с «Интером» и отметил, что переговоры о новом соглашении затянулись.

Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.

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