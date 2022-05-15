«Высший уровень». Алвес поздравил Александер-Арнольда с победой «Ливерпуля» в Кубке Англии

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поздравил защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с победой его команды в финальном матче Кубка Англии с лондонским «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти).



«Поздравляю, приятель. Высший уровень», — написал Алвес на странице в социальных сетях.



Напомним, «Ливерпуль» в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии. По количеству побед в турнире мерсисайдский клуб сравнялся с лондонскими клубами: «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Теперь команды делят третье место в этом списке. Чаще них победу в турнире одерживали лишь «Манчестер Юнайтед» (12 раз) и «Арсенал» (14 раз).

«Ливерпуль» в 36 матчах набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (89).

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