Жиго – о дубле в матче с ЦСКА: возможно, это был вообще лучший матч в моей карьере

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями от дубля в ворота ЦСКА в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 (2:1).
«Я сразу понял, что значат для нашего клуба и для фанатов матчи с ЦСКА. И после той неудачи (поражение в предыдущем дерби с ЦСКА, — прим. «Чемпионата») сильно переживал, очень ждал шанса исправиться. На игру приехало много моих друзей из Франции. Помню, как рассказывал им, что очень хочу забить в этот вечер. Но сделать первый и пока единственный дубль на профессиональном уровне я даже не мечтал! Возможно, это был вообще лучший матч в моей карьере», — приводит слова Жиго официальный сайт московского «Спартака».
Сегодня, 15 мая, состоится матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
- 15 мая 2022
-
15:20
-
15:16
-
15:14
-
15:05
-
15:05
-
14:46
-
14:20
-
14:11
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:37
-
12:35
-
12:28
-
12:27
-
12:20
-
12:12
-
12:11
-
12:07
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:27
-
11:24
-
11:10
-
11:06