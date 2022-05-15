Жиго – о дубле в матче с ЦСКА: возможно, это был вообще лучший матч в моей карьере

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями от дубля в ворота ЦСКА в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 (2:1).

«Я сразу понял, что значат для нашего клуба и для фанатов матчи с ЦСКА. И после той неудачи (поражение в предыдущем дерби с ЦСКА, — прим. «Чемпионата») сильно переживал, очень ждал шанса исправиться. На игру приехало много моих друзей из Франции. Помню, как рассказывал им, что очень хочу забить в этот вечер. Но сделать первый и пока единственный дубль на профессиональном уровне я даже не мечтал! Возможно, это был вообще лучший матч в моей карьере», — приводит слова Жиго официальный сайт московского «Спартака».

Сегодня, 15 мая, состоится матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.