«Торпедо» обыграло «Енисей» и практически обеспечило выход в Российскую Премьер-Лигу

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Енисей» принимал московское «Торпедо». Гости одержали победу – 1:0.
Счёт был открыт в конце второго тайма. На 83-й минуте отличился нападающий московской команды Мухаммад Султонов.
После 37 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Чёрно-белые набрали 74 очка. Московская команда за тур до финиша чемпионата по сути обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Помешать ей могут лишь фантастические расклады. Последний раз московское «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/2015.
Красноярский «Енисей» набрал 60 очков. Команда находится на 5-й строчке в турнирной таблице и потеряла шансы подняться на 4-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.
- 15 мая 2022
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