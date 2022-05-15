Самуэль Жиго рассказал, за счёт чего удалось обыграть на выезде «Наполи»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, как красно-белым удалось обыграть на выезде итальянский «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



«Тот случай, когда перед матчем в тебя никто не верит. Мы проиграли «Легии» и ЦСКА, прилетели в Италию в усечённом составе. Но на фоне разговоров о том, что у нас нет шансов, просто хотели насладиться игрой против лидера Серии А. И я запомнил речь Руя Витории. Он был уверен, что мы победим: «Соперник нас не уважает. За это нужно наказывать, это придаст нам сил». Так и случилось. Понятно, что сказалось удаление у «Наполи», но в любом случае это был наш вечер!» — приводит слова Жиго официальный сайт московского «Спартака».

Напомним, по окончании нынешнего сезона Самуэль Жиго присоединится к французскому «Марселю».