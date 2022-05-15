Тихонов — о ролике «Спартака»: состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ролик красно-белых, посвящённый предстоящему матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Ролик «Спартака»? Я считаю, что свою состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее «Спартак» выпустил ролик к матчу 29-го тура с «Зенитом», где в главной роли выступил бездомный, живущий в старом доме.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».
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