Тихонов — о ролике «Спартака»: состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ролик красно-белых, посвящённый предстоящему матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Ролик «Спартака»? Я считаю, что свою состоятельность нужно доказывать на поле, а не в интернете», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее «Спартак» выпустил ролик к матчу 29-го тура с «Зенитом», где в главной роли выступил бездомный, живущий в старом доме.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».