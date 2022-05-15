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В «Спартаке» прокомментировали социальный ролик в адрес «Зенита»

В «Спартаке» прокомментировали социальный ролик в адрес «Зенита»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ролик, выпущенный московским клубом в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Не было ли сомнений, что в случае поражения будет ответная реакция на ролик? Нет сомнений, я понимаю всё. Такие истории — это всегда риск. Мы рискуем, «Спартак» — рисковая команда на поле и в медиа. Идея была реализована быстро», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее «Спартак» выпустил ролик к матчу 29-го тура с «Зенитом», где в главной роли выступил бездомный, живущий в старом доме.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».

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