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Гол Кейна с пенальти принёс «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»

Гол Кейна с пенальти принёс «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»
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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма встречи главный арбитр Кевин Френд назначил пенальти в ворота «Бёрнли», который успешно реализовал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 68 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опередив «Арсенал» (66), который проведёт свой матч 37-го тура завтра, 16 мая. «Бёрнли» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (89). В заключительном туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвич Сити». «Бёрнли» осталось провести встречи с «Астон Виллой» и «Ньюкасл Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Кейн – 45+8' (пен)
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