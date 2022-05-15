Гол Кейна с пенальти принёс «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное время первого тайма встречи главный арбитр Кевин Френд назначил пенальти в ворота «Бёрнли», который успешно реализовал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 68 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опередив «Арсенал» (66), который проведёт свой матч 37-го тура завтра, 16 мая. «Бёрнли» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (89). В заключительном туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвич Сити». «Бёрнли» осталось провести встречи с «Астон Виллой» и «Ньюкасл Юнайтед».
- 15 мая 2022
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:14
-
15:05
-
15:05
-
14:46
-
14:20
-
14:11
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:30