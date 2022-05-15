В «Спартаке» заявили, что рассмотрят всех поставщиков формы после разрыва контракта с Nike

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах после разрыва контракта с компанией Nike.

«Рассматриваются все поставщики. Главное, чтобы это было достойное коммерческое предложение, потому что «Спартак» хочет зарабатывать. Мы сами формируем бюджет. Ретроформа застряла. Мы её ждём. Надеемся, что она всё-таки придёт, надеемся на добросовестность партнёров, с которыми мы давно работаем. Как только информация появится, мы сообщим», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.