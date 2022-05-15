«Урал» после победы над «Рубином» не вылетит из РПЛ напрямую

После победы «Урала» в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) подопечные Игоря Шалимова гарантированно не вылетят из Российской Премьер-Лиги напрямую.
«Урал» набрал 30 очков после 29 туров РПЛ сезона-2021/2022.
В 30-м туре РПЛ «Рубин» примет на своём поле «Уфу». Команда из Башкортостана набрала 27 очков после 29 туров. В случае победы в последнем туре в матче с казанским «Рубином» подопечные Алексея Стукалова наберут 30 баллов. Даже если «Урал» проиграет в 30-м туре тульскому «Арсеналу», екатеринбургский клуб обойдёт «Уфу» по личным встречам. «Урал» дважды обыграл «Уфу» в сезоне-2021/2022. Дома «Урал» победил 2:1, а на выезде выиграл со счётом 1:0.
Подопечные Игоря Шалимова по итогам этого сезона РПЛ в худшем случае могут отправиться только в зону стыковых матчей. Сейчас «Урал» расположился на 12-м месте.
- 15 мая 2022
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