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«Урал» после победы над «Рубином» не вылетит из РПЛ напрямую

«Урал» после победы над «Рубином» не вылетит из РПЛ напрямую
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После победы «Урала» в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) подопечные Игоря Шалимова гарантированно не вылетят из Российской Премьер-Лиги напрямую.

«Урал» набрал 30 очков после 29 туров РПЛ сезона-2021/2022.

В 30-м туре РПЛ «Рубин» примет на своём поле «Уфу». Команда из Башкортостана набрала 27 очков после 29 туров. В случае победы в последнем туре в матче с казанским «Рубином» подопечные Алексея Стукалова наберут 30 баллов. Даже если «Урал» проиграет в 30-м туре тульскому «Арсеналу», екатеринбургский клуб обойдёт «Уфу» по личным встречам. «Урал» дважды обыграл «Уфу» в сезоне-2021/2022. Дома «Урал» победил 2:1, а на выезде выиграл со счётом 1:0.

Подопечные Игоря Шалимова по итогам этого сезона РПЛ в худшем случае могут отправиться только в зону стыковых матчей. Сейчас «Урал» расположился на 12-м месте.

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