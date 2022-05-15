Широков — о поражении «Рубина»: не надо жаловаться, что есть какие-то обстоятельства

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин» (3:0) высказался о ситуации в казанской команде.
«У «Рубина» впереди очный матч с «Уфой», где они могут все вопросы решить. Ничего такого с «Рубином» не происходит: они уже давно так играют. Одна из главных причин – в тренерском составе. Тренер должен сам себя спросить. Не только команда и всё время жаловаться, что есть какие-то обстоятельства: у всех команд есть обстоятельства. Кто-то их преодолевает с достоинством, а кто-то их совсем не преодолевает и всё время жалуется. Нужно уже больше себя спрашивать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (30) после этой победы поднялся на 12-е место и покинул зону стыковых матчей.
- 15 мая 2022
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