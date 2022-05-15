Ринат Билялетдинов объяснил, почему «Рубин» проиграл «Уралу» с разгромным счётом

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:3).
«У «Урала» вроде неспешная игра с контролем мяча и коротким пасом, но всё это помогает сохранять мяч у себя. Поиск свободных мест, средний темп, где-то вовремя взрываются. В играх с нынешним «Рубином» это помогает. «Урал» достойно выглядел, контролировал мяч. Даже был виден некоторый академизм. У «Рубина» же всё время был лишний игрок. Атаковали с таким опозданием, что «Урал» без проблем выстраивался в обороне», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (30) после этой победы поднялся на 12-е место и покинул зону стыковых матчей.
- 15 мая 2022
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