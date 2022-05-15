Слуцкий процитировал Исинбаеву, отвечая на вопрос о спасении «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:3) высказался о вере в спасение команды от вылета в ФНЛ.

«Верю ли в спасение команды? Очень странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой верю в победу. У нас есть много проблем: мы потеряли множество игроков по ходу сезона. Это уникальная ситуация для нашей команды. К примеру, Елена Исинбаева говорит: «Пока у нас есть попытка, я не проиграла», — сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции.

Напомним, казанский «Рубин» после поражения в матче с «Уралом» опустился на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России и в случае проигрыша в матче 30-го тура с «Уфой» рискует вылететь из Российской Премьер-Лиги.