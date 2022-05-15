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«Спартак» — «Зенит»: статистика первого тайма

«Спартак» — «Зенит»: статистика первого тайма
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Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречается с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Первый тайм завершился со счётом 0:0, команды ушли на перерыв.

Статистика первого тайма:

Показатель:«Спартак»«Зенит»
Владение мячом30%70%
Удары45
Удары в створ20
Угловые33
Фолы41
Офсайды01
Жёлтые карточки--
Красные карточки--
Точные передачи153357
Точность передач80%92%

*данные сайта InStat

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37 очков) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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