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«Милан» хочет подписать форварда «Аякса», у него 34 гола в 43 матчах

«Милан» хочет подписать форварда «Аякса», у него 34 гола в 43 матчах
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Итальянский «Милан» рассматривает возможность подписания нападающего амстердамского «Аякса» Себастьена Аллера. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Аякс» готов отпустить 27-летнего футболиста, если получит за его переход более € 40 млн.

Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач.

Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Милан» близок к согласованию контракта с нападающим английского «Ливерпуля» Дивоком Ориги.

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