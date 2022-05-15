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Промес оценил игру «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»

Промес оценил игру «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил игру красно-белых после первого тайма матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0 к перерыву). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы не очень хорошо играем, мы не контролируем мяч. Мы сдерживаем «Зенит», но всё может случиться. Надо больше играть с мячом. Мне хотелось бы иметь поддержку впереди, нужно что-то поменять, чтобы играть лучше», — сказал Промес в эфире телеканала «Матч».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37 очков) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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