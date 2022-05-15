«Кадис» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Рубен Поррас Рико.
После 36 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридская команда набрала 84 очка. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. «Сливочные» досрочно стали чемпионами страны.
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