Мостовой — о матче с «Краснодаром»: у ЦСКА были ужасные игры. Сегодня может быть похожее
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«У ЦСКА были две ужасные игры. Сегодня может быть что-то похожее. Почему бы и нет? У «Краснодара» получает удовольствие от игры молодёжь. Многие ребята несколько месяцев назад только близко к стадиону подходили, а сейчас уже на поле. Пусть зарекомендовывают себя, показывают. Получается или нет — обвинять никто не будет, потому что с корабля на бал. Думаю, будет открытая игра. Не уверен, что ЦСКА выиграет. «Краснодар» — фаворит предстоящей встречи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Краснодар» — ЦСКА начнётся в 19:00 мск.
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