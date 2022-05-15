«Спартак» — «Зенит»: Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра

Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречается с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 50-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев и главный тренер красно-белых Паоло Ваноли получили жёлтые карточки за давление на арбитра, который направлялся к монитору VAR для просмотра спорного эпизода в моменте с голом московского клуба.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37 очков) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).