Соломатин: ЦСКА не выглядит фаворитом с «Краснодаром», но команде пора уже побеждать
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Бывший российский футболист Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Надеюсь на положительный исход для ЦСКА в матче с «Краснодаром». С составом тут особо не поэкспериментируешь. Насколько я знаю, Языджи не будет, а Ахметов дисквалифицирован. Поэтому на поле выйдут примерно все те же.
ЦСКА не выглядит фаворитом. Должны или не должны побеждать — это на совести каждого футболиста, который выходит биться на футбольное поле. ЦСКА пора всё-таки уже побеждать, наверное, и показывать при этом качественный футбол», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА начнётся в 19:00 мск.
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